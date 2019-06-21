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  3. 21 Haziran 2019 13:06

İş yerine astığı bu yazıyla fenomen oldu

Zonguldak’ta memur emeklisi olarak hayatını sürdüren 3 çocuk babası 52 yaşındakivatandaş iş yerinin tanıtımı amacıyla kapısına astığı yazıyla fenomen oldu.

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