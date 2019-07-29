İş yerine dalan otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
29 Temmuz 2019 11:10
İş yerine dalan otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
Kağıthane’de yokuş aşağıya geldiği esnada freni boşalan halk otobüsünün iş yerine girdiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza esnasında başka bir halk otobüsü şoförü ise ezilmekten son anda kurtuldu. Kağıthane Şirintepe Mahallesi Akan Yıldız Sokak’ta geçtiğimiz cuma günü saat 17.20 sıralarında meydana gelen olayda, yokuş aşağı doğru inen 34 HY 6740 plakalı halk otobüsünün freni...