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  3. 27 Eylül 2018 18:00

İş yerine el bombasıyla saldırdılar: O anlar kamerada

Batman kent merkezinde önceki akşam bir işyerine düzenlenen el bombalı saldırının kamera kayıtları ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir işyerine yönelik el bombalı saldırı düzenlenmişti. Saat 22.00 sıralarında meydana gelen bombalı saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Saldırı anının saniye saniye yansıdığı güvenlik...

Bilgin Pro
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