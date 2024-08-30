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  4. İş yerine ''tazminat'' kurşunu: Korku dolu anlar kamerada

İş yerine ''tazminat'' kurşunu: Korku dolu anlar kamerada

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İstanbul Sultanbeyli'de işten çıkarılan bir kişi, iş yeri sahibiyle tazminat konusunda anlaşamayınca iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı.

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