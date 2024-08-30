Anasayfa Video Galeriler Gündem İş yerine ''tazminat'' kurşunu: Korku dolu anlar kamerada İş yerine ''tazminat'' kurşunu: Korku dolu anlar kamerada 30 Ağustos 2024 Cuma Saat: 09:11 Güncelleme: 30 Ağustos 2024 Cuma 09:11 İstanbul Sultanbeyli'de işten çıkarılan bir kişi, iş yeri sahibiyle tazminat konusunda anlaşamayınca iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d162a8202bdf1c67086203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otobüs şoförüne ''far'' dayağı kamerada 23 ilde ''Gürz'' operasyonu: Onlarca DEAŞ'lı yakalandı Kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da 5 katlı fabrika alev alev yandı İstanbul'da kanlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı Gaziantep'te kına gecesi kanlı bitti: Damadı öldüresiyle dövdüler Trabzonspor, Muhammed Cham transferini resmen açıkladı İstanbul'da yine motosikletli saldırı İstanbul'da taksi sorununu çözecek teklif kabul edildi