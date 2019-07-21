İş yerinin kepengini keserek televizyon çalan hırsızlar kamerada
21 Temmuz 2019 11:55
İş yerinin kepengini keserek televizyon çalan hırsızlar kamerada
Fatih’te bir iş yerinin kepengini demir kesme makası ile keserek televizyonu çalan ve yakalanarak tutuklanan 2 zanlının hırsızlık anına dair görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 18 Haziran günü Fatih Molla Gürani Mahallesi’nde bir iş yerine gelen hırsızlar demir kesme makasıyla kepenkleri keserek içeride bulunan televizyonu çaldı. İhbar üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet...