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  3. 18 Mayıs 2017 09:15

İşadamının evine Kalaşnikoflu saldırı!

ANKARA'nın Çankaya İlçesi'nde bulunan Yaşamkent Mahallesi'nde koruma, özel güvenlik ve prodüksiyon şirketleri bulunan Hakan K.'nın evine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

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