İşadamlarına dehşeti yaşatmışlar: O anlar kamerada
14 Aralık 2018 22:55
İşadamlarına dehşeti yaşatmışlar: O anlar kamerada
İstanbul ve Kocaeli’nin Gebze ilçesinde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, çökertilen çetenin işadamlarını döverek ölümle tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı. İddiaya göre, kendilerini "Sarallar" üyesi olarak tanıtıp 24 farklı “yağma” ve “tehdit” suçlarına karıştıkları ileri sürülen şahıslara yönelik 5 Aralık’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi yakalanmış...