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  3. 28 Ağustos 2020 13:20

İşçi otobüsü devrildi: 2 ölü, 12 yaralı

Eskişehir'de, fabrika işçilerinin taşındığı otobüs yol kenarındaki panoya çarparak devrildi. Kazada 2 işçi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

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