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  3. 25 Nisan 2019 22:10

İşçi servisi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde otomobil ile işçileri taşıyan servis minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarından E-88 karayolu Sorgun Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yozgat istikametinden Sivas istikametine giden Cihan Aktaş (39) yönetimindeki 66 AAL 509 plakalı...

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