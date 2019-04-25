İşçi servisi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
25 Nisan 2019 22:10
İşçi servisi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde otomobil ile işçileri taşıyan servis minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarından E-88 karayolu Sorgun Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yozgat istikametinden Sivas istikametine giden Cihan Aktaş (39) yönetimindeki 66 AAL 509 plakalı...