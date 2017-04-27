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  3. 27 Nisan 2017 23:50

İşçi servisi su kanalına uçtu: 8 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde alüminyum fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis, iddiaya göre sürücünün rahatsızlanarak kontrolünü kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu. Kazada sürücü ile birlikte ikisi ağır 8 kişi yaralandı.

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