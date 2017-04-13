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  3. 13 Nisan 2017 11:50

İşçi servisine tır çarptı: 15 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Tır’ın çarptığı servis minibüsünde 15 işçi yaralandı. Kazada can pazarı yaşandı.

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Çılgın gençler ölüme böyle meydan okudular
Çılgın gençler ölüme böyle meydan okudular
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Üniversite öğrencisi gündüz okula akşam fırına