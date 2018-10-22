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  3. 22 Ekim 2018 15:47

İşçiler Şişli Belediyesi önünde eylem yaptı

Şişli Belediyesi'nde görevli çok sayıda işçi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle belediye binası önünde eylem yaptı.

Bilgin Pro
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