Anasayfa Video Galeriler Gündem İşçileri taşıyan 2 otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var İşçileri taşıyan 2 otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var 15 Ocak 2024 Pazartesi Saat: 13:55 Hatay'ın İskenderun ilçesinde işçi taşıyan 2 otobüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır 18 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a50f3326d24343250d6b7f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl tamamen buz tuttu Fon vurgunu davasında üçüncü duruşma: Semih Kaya kaç para aldığını açıkladı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı ediliyor ''Elinin hamuruyla erkek işine karışma'' diyenleri utandırdılar Bir ilimiz dondu! Sıcaklık eksi 29 dereceye düştü Afrika'nın balta girmemiş ormanları değil, burası Sivas! Belgeselleri aratmadı İstanbul'da ünlü iş insanına silahlı saldırı kamerada Yoğun kar yağışı hayatı felç etti; araçlar kayboldu! Nesli tehlikedeydi, popülasyonu artıyor: Ormanın Hayaleti kamerada!