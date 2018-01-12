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  3. 12 Ocak 2018 22:55

İşgalci İsrail güçleri durmak bilmiyor: 4 Filistinliye yaka paça gözaltı

İsrail güçleri Filistin’in Nablus kentinde protesto gösterisinde 4 Filistinliyi yaka paça gözaltına aldı. İsrail güçleri Filistin’in Nablus kentinde protesto gösterilerinde Filistinlilere sert müdahalede bulundu. Ses bombası ve kimyasalla karıştırılmış tazyikli suyla sert müdahalede bulunan İsrail güçleri, 4 Filistinliyi de yaka paça...

Bilgin Pro
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