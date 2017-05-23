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  3. 23 Mayıs 2017 14:15

IŞİD Bağdat‘ta 4 canlı bombayla saldırdı

Terör örgütü IŞİD başkent Bağdat'ın kuzey doğusunda yer alan Diyale'de ordunun en büyük askeri üssü olan Karakuş Askeri Üssü'ne 4 canlı bombayla saldırdı.

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