Işıklandırılan tarihi yapılar havadan görüntülendi
09 Kasım 2018 10:05
Işıklandırılan tarihi yapılar havadan görüntülendi
İstanbul’un ışıklandırılan tarihi yapıları, rengarenk ışıklarıyla görsel şölen oluşturuyor. Geçmişten bugüne taşıdıkları tarihi ve kültürel değerle her gün yerli ve yabancı binlerce vatandaşın ziyaret ettiği megakentin önemli tarihi yapılarının aydınlatma sistemleriyle ışıldayan gece görüntüleri görenleri hayran bırakıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Enerji AŞ’nin...