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  3. 26 Temmuz 2020 23:00

İsim vermeden Atatürk'e hakaret yağdırdı

Bir dönem Yeni Söz gazetesinde de yazılar yazan Hasret Yıldırım, Atatürk’ü kastederek “Biz bugün o kemikleri sokağa fırlattık” ifadelerini kullandı.

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