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  4. İşin uzmanı anlattı: Köpeğin yanından geçerken bunu sakın yapmayın

İşin uzmanı anlattı: Köpeğin yanından geçerken bunu sakın yapmayın

Kocaeli'de köpek eğitmeni Semin Soydemir, olası köpek saldırısında yapılması gerekenleri anlattı.

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