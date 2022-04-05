Anasayfa Video Galeriler Gündem İşin uzmanı anlattı: Köpeğin yanından geçerken bunu sakın yapmayın İşin uzmanı anlattı: Köpeğin yanından geçerken bunu sakın yapmayın 05 Nisan 2022 Salı Saat: 14:15 Kocaeli'de köpek eğitmeni Semin Soydemir, olası köpek saldırısında yapılması gerekenleri anlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624c24cd201d2c73f4183733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sağlık ocağında tepki çeken görüntüler Ukrayna'da bir ilk! Onlarca asker Ruslara teslim oldu Ukrayna'nın Mariupol eyaletindeki yıkım havadan görüntülendi Bir bölgemiz kabusu yaşıyor! Çok sayıda şehirde ''kara'' korku sardı Nihat Hatipoğlu gülmekten soruyu yanıtlayamadı Haldun Dormen 94. yaşına 18 yaşındaymış gibi girdi İmamoğlu kendisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı Fenomenlerin tartışması kavgaya dönüştü: Masa, şişe ve yumruklar havada uçuştu Nisa bebeği terk eden annenin ifadesinde kahreden fuhuş ayrıntısı