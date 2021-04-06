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  4. İşini bırakıp köyüne sera kurdu! 4 ülkeye ihraç ediyor

İşini bırakıp köyüne sera kurdu! 4 ülkeye ihraç ediyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 15 yıllık bankacılık kariyerini bırakarak köyüne sera kuran 38 yaşındaki girişimci Gökhan Uçar, ürettiği çilekleri 4 ülkeye ihraç ediyor.

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