Anasayfa Video Galeriler Gündem İşini bırakıp köyüne sera kurdu! 4 ülkeye ihraç ediyor İşini bırakıp köyüne sera kurdu! 4 ülkeye ihraç ediyor 06 Nisan 2021 Salı Saat: 18:40 Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 15 yıllık bankacılık kariyerini bırakarak köyüne sera kuran 38 yaşındaki girişimci Gökhan Uçar, ürettiği çilekleri 4 ülkeye ihraç ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606c80fbf11dec2b9b4b0eb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Anadolu Ajansı Türkiye'nin 100 yıllık serüvenini kitaplaştırdı İstanbul'da ''şifreli'' kumarhaneye baskın! Kötü koku vahşeti ortaya çıkardı Sosyal medyadaki ''kurtlu maske'' iddialarına yanıt geldi İstanbul'da seyir halindeki ticari taksi alev alev yandı ''Yarasa kız'' çetesinin görüntüleri ortaya çıktı İstanbul trafiğinde ''minibüslü'' maganda kamerada! O ilde vakalar bir türlü azalmıyor! Tam kapanma önerisi geldi FETÖ'nün tepe yönetimiyle bağlantılı 15 kişiye gözaltı!