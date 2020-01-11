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  3. 11 Ocak 2020 10:10

Isınmak için yaptığı hata ölümüne sebep oluyordu!

Konya'da bir iş yerinde ısınmak için tenekenin içindeki ateşe tiner döken Angola uyruklu kişi, alevlerin arasında kalıp yaralandı. İsminin Josef olduğu öğrenilen kişinin alevler içerisinde kaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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