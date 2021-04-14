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  4. İşitme Engelliler Federasyonu’nda skandal görüntüler

İşitme Engelliler Federasyonu’nda skandal görüntüler

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in işitme engelli bir kişiyi darp ettiğine ilişkin görüntüler yayımlandı.

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