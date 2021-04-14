Anasayfa Video Galeriler Gündem İşitme Engelliler Federasyonu’nda skandal görüntüler İşitme Engelliler Federasyonu’nda skandal görüntüler 14 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 14:55 Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in işitme engelli bir kişiyi darp ettiğine ilişkin görüntüler yayımlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6076d849f1a4f3594f359473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Robot köpek sahaya indi! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor İstanbul uçağındaki kavga dünya basınında Adana'da balıkçı teknesi battı: 1 ölü Hindular ölüme meydan okudu! Ganj Nehri'nde inanılmaz görüntüler Türk bilim insanı geliştirdi! Koronavirüsü 48 saatte yok ediyor Bir kent isyanda! Gökten kömür tozu yağıyor Sağlık çalışanlarına saldırı kamerada! ' Marmara Denizi'nin dibinde ''bir şeyler'' oluyor! Şok görüntü! Canan Kaftancıoğlu'ndan '128 milyar dolar' paylaşımı