Anasayfa Video Galeriler Gündem İskele ile gemi arasındaki boşluktan denize düştü İskele ile gemi arasındaki boşluktan denize düştü 02 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 07:25 Bursa'nın Mudanya ilçesinde, iskele ile gemi arasındaki boşluktan denize düşen küçük kız çocuğu, babası ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d53e4644b91dbeb90bdeb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR PKK'nın mühimmat deposu böyle havaya uçuruldu İzmir'de dehşet gecesi: 2 kişiyi gasbederek öldürdü, 16 yaşındaki kızı ağır yaraladı Sınır kapısında bıçaklı kavga kamerada İstanbul'da okullar açıldı; trafik çilesi başladı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile buluştu: İşte masadaki konu 16 yaşındaki çocuk, Suriyeli genci bıçaklayarak öldürdü İstanbul'da sokak hayvanı katliamı: 25 kedi ve köpek öldürüldü 10 katlı binada korkutan yangın: Alevler çatıyı sardı Bu balın kilosu 300 bin liraya satıldı