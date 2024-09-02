İskele ile gemi arasındaki boşluktan denize düştü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, iskele ile gemi arasındaki boşluktan denize düşen küçük kız çocuğu, babası ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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