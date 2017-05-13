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  3. 13 Mayıs 2017 13:45

İşkenceci bakıcı Marmariste yakalandı

İstanbul’da bakıcılığını yaptığı bir bebeğe işkence yapan Ukraynalı bir kadın ailenin dedektif gibi iz sürmesi sonucu Muğla’nın Marmaris ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

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