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İşkenceci kadın kameralara yakalandı

Adana’da bir kadının evinin balkonundaki köpeğe eziyet etmesi sosyal medyada tepki çekti.

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