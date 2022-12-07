Anasayfa Video Galeriler Gündem İşkenceyle gasp eden çeteye nefes kesen operasyon İşkenceyle gasp eden çeteye nefes kesen operasyon 07 Aralık 2022 Çarşamba Saat: 11:05 İstanbul Pendik'te 2 kişiyi kaçırarak işkence yapan, zorla kredi çektiren, ev ve araçlarına el koyan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 çete üyesi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6390493f622ef8214d0cfb83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MİT'ten operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi Adalet Bakanı Bozdağ: Bu konular benim yetki ve görevimi aşıyor Cumhuriyet’i hedef alan AK Partili isimden geri adım Mansur Yavaş, ''Aday olacak mısınız'' sorusuna böyle yanıt verdi İstanbul'da bir Afgan ile bir Türk pitbull ile polise saldırdı! 1 kişi öldü! Turistler Taksim'de, sığınmacılar Esenyurt'ta! Hepsi sokaktaydı İstanbul'da çevre yolu savaş alanına döndü: Kazayı izlerken kaza yaptılar Skandal görüntüler: Samuel Eto’o YouTuber tekmeledi Özge Ulusoy'un babası son yolculuğuna uğurlandı