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İşkenceyle gasp eden çeteye nefes kesen operasyon

İstanbul Pendik'te 2 kişiyi kaçırarak işkence yapan, zorla kredi çektiren, ev ve araçlarına el koyan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 çete üyesi gözaltına alındı.

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