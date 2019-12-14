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  3. 14 Aralık 2019 15:35

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama !

Hatay'ın Payas ilçesindeki İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda (İSDEMİR) patlama meydana geldi. Fabrikadan dumanlar yükselirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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