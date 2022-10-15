Anasayfa Video Galeriler Gündem İskenderun Körfezi'nde peş peşe hortum paniği İskenderun Körfezi'nde peş peşe hortum paniği 15 Ekim 2022 Cumartesi Saat: 14:45 Hatay'ın İskenderun Körfezi Arsız açıklarında meydana gelen 3 hortum kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634a9d4f99d2fc3b3012d883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Madende yaşamını yitiren işçilerden geriye bu fotoğraflar kaldı Şiddete uğrayan kadını kurtarmak isteyen polis şehit oldu Türk-İş Başkanı Atalay: ''Madencilerin sıkıntılarını Bakan beye iletmiştik'' Bakan Varank'tan cep telefonu çıkışı: Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz Bu üç oldu: Erdoğan, Putin'i bir kez daha bekletti Maden faciasından kurtulan işçinin sözleri duygulandırdı Bartın'da facianın yaşandığı maden ocağından kahreden görüntüler Yine maden yine acı! Bartın'daki faciada can kaybı yükseliyor Bartın'da maden ocağında patlama: Bakan Koca acı haberi duyurdu