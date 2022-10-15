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  4. İskenderun Körfezi'nde peş peşe hortum paniği

İskenderun Körfezi'nde peş peşe hortum paniği

Hatay'ın İskenderun Körfezi Arsız açıklarında meydana gelen 3 hortum kameraya yansıdı.

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