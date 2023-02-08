Anasayfa Video Galeriler Gündem İskenderun Limanı 3'üncü günde hala yanıyor! İskenderun Limanı 3'üncü günde hala yanıyor! 08 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 10:10 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerde başlayan yangın, üçüncü gününde de devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e34ade51ab1e63df6ef5b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremzededen kaçan muhabire tepki yağıyor Ekrem İmamoğlu paylaştı, Türkiye bir kez daha ağladı Prof. Dr. Celal Şengör İstanbul'u işaret etti 51 saat sonra 5 yaşındaki kız çocuğu sağ kurtarıldı Canlı yayında kahreden ayrıntı: Kameranın ışıkları kapandı, gerçek ortaya çıktı Bakan Varank'tan deprem açıklaması: ''Türkiye'nin üreten bir ülke olduğunu gördük'' Prof. Dr. Naci Görür depremin vuracağı bir sonraki noktayı açıkladı Dikkat! Sahte AFAD sitesi ile dolandırıyorlar! Kılıçdaroğlu'ndan rest: ''Sorumlusu odur, Erdoğan'la görüşmeyeceğim!''