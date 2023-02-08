  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İskenderun Limanı 3'üncü günde hala yanıyor!

İskenderun Limanı 3'üncü günde hala yanıyor!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerde başlayan yangın, üçüncü gününde de devam ediyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Depremzededen kaçan muhabire tepki yağıyor
Ekrem İmamoğlu paylaştı, Türkiye bir kez daha ağladı
Prof. Dr. Celal Şengör İstanbul'u işaret etti
51 saat sonra 5 yaşındaki kız çocuğu sağ kurtarıldı
Canlı yayında kahreden ayrıntı: Kameranın ışıkları kapandı, gerçek ortaya çıktı
Bakan Varank'tan deprem açıklaması: ''Türkiye'nin üreten bir ülke olduğunu gördük''
Prof. Dr. Naci Görür depremin vuracağı bir sonraki noktayı açıkladı
Dikkat! Sahte AFAD sitesi ile dolandırıyorlar!
Kılıçdaroğlu'ndan rest: ''Sorumlusu odur, Erdoğan'la görüşmeyeceğim!''