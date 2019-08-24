İskenderun’da 63,3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
24 Ağustos 2019 13:50
İskenderun’da 63,3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerince İskenderun’da gerçekleştirilen operasyonda 63,3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gemi Arama Ekibince sorumluluk bölgesine gelen gemilere uygulanan rutin risk analizinde, yabancı bayraklı bir geminin aranmasına karar verildi. Gemi Arama Ekibi tarafından...