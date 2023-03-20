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İskenderun'da denizin yükseldi, ev ve iş yerleri sular altında

Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizin yükselmesi sonucu bazı yollar, evler ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

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