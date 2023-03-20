Anasayfa Video Galeriler Gündem İskenderun'da denizin yükseldi, ev ve iş yerleri sular altında İskenderun'da denizin yükseldi, ev ve iş yerleri sular altında 20 Mart 2023 Pazartesi Saat: 07:45 Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizin yükselmesi sonucu bazı yollar, evler ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6417e4df7af2dd2faa750a03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hakkari'de toprak kayması! 3 ev tahliye edildi İzmir’de Kılıçdaroğlu’na sevgi seli İzmir’de Kılıçdaroğlu’na miting gibi karşılama Erdoğan'ın konvoyu yine gündem oldu Putin otomobille Ukrayna sokaklarında gezdi İstanbul'da Nevruz gerginliği! 224 gözaltı var Deprem bölgesinde AFAD aracı kaza yaptı, ölü ve yaralılar var! Lüks araç konvoyuyla aday adaylığı şovu tepki çekti Küçük çocuk Ekrem İmamoğlu'na böyle seslendi