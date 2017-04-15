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  3. 15 Nisan 2017 23:50

İskenderunda Paskalya Bayramı kutlandı

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Ermeni, Ortodoks ve Katolik kiliselerinde Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi.

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