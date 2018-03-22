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  3. 22 Mart 2018 15:09

İSKİ'den Dünya Su Günü mesajı

İSKİ, Dünya Su Günü için bir mesaj yayınladı.

Bilgin Pro
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Vicdansızlığın böylesi !
Vicdansızlığın böylesi !
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