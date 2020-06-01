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  3. 01 Haziran 2020 16:10

İSKİ'den Riva Deresi açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), son günlerde bazı medya organlarında Riva Deresi ile ilgili yapılan olumsuz haberlere ilişkin açıklama yaptı.

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