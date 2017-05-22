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  3. 22 Mayıs 2017 17:15

İslam alimlerine hakaret eden imamı Diyanet korumuş

Kırşehir’de imamlık yapan ve yöneticisi olduğu internet sitesinde İslam alimlerine hakaret eden haberler yazan Yasin Kılınç’ın Diyanet tarafından korunduğu ortaya çıktı.

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