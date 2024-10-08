Anasayfa Video Galeriler Gündem İşlerini bırakıp köye yerleşen 2 kız kardeşten büyük başarı İşlerini bırakıp köye yerleşen 2 kız kardeşten büyük başarı 08 Ekim 2024 Salı Saat: 11:31 Güncelleme: 08 Ekim 2024 Salı 11:31 Edirne'de kendi işlerini bırakan 2 kız kardeş, Edirne'de 176 dönümlük alanda çeltik üretimine başlayıp, başarılı oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6704edf73e231cbed80d6223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uçmakdere'de ölümden kılpayı kurtuluş kamerada: Yamaç paraşütünde korku dolu anlar Okul önünde mastürbasyon yapan sapık suçüstü yakalandı 81 ilde kaçak göçmen avı: Binlerce kişi yakalandı İstanbul'da trajik olay: Karısı intihar edince kendisi de intihara kalkıştı İstanbul'da yine sapık dehşeti: Genç kadını takip edip, taciz etti İzmir Havalimanı'nda kaçakçılara ameliyat: Cinsel organlarından onlarca külçe altın çıktı Şırnak'ta faciadan dönüldü: Akaryakıt tankeri devrildi! İstanbul'da 3 katlı binada çökme: Beton parçaları otomobillerin üzerine düştü! Hakkari'de valinin konvoyunda kaza: 2 kişi yaralandı