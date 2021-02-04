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  3. 04 Şubat 2021 14:15

İsmail Küçükkaya’dan çok konuşulacak iddia

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, eski AK Parti milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’yu Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atamasına tepkiler dinmezken İsmail Küçükkaya’dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

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