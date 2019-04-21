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  3. 21 Nisan 2019 11:35

İsmail Küçükkaya'dan Erkan Tan'a gönderme

Fox TV'de sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya, A Haber sunucusu Erkan Tan'a ''mehterli'' göndermede bulundu.

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