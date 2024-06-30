  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İsmail Küçükkaya'yı yıkan haber: Annesi denizde boğuldu

İsmail Küçükkaya'yı yıkan haber: Annesi denizde boğuldu

Ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya (75) tatil için geldiği Antalya'da denizde boğuldu. Annesinin cenazesini aldığı sırada Küçükkaya ayakta durmakta güçlük çekti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İzmir'de facia böyle geldi: Patlama anı kamerada
İzmir'de facia böyle geldi: Patlama anı kamerada
TRT Spor'da skandal canlı yayın kazası
TRT Spor'da skandal canlı yayın kazası
İzmir'de patlama: Ölü ve yaralılar var
İzmir'de patlama: Ölü ve yaralılar var
Zonguldak'ta mayın alarmı: SAS komandoları imha etti
Zonguldak'ta mayın alarmı: SAS komandoları imha etti
İstanbul'un barajlarından kötü haber
İstanbul'un barajlarından kötü haber
Beton mikseri gelin arabasının üzerine devrildi: 1 ölü
Beton mikseri gelin arabasının üzerine devrildi: 1 ölü
Havalimanında gergin anlar: Yolcular firmanın ofisini bastı
Havalimanında gergin anlar: Yolcular firmanın ofisini bastı
36 bin kişiye ''hayal'' satarak 10 milyar TL çarptılar
36 bin kişiye ''hayal'' satarak 10 milyar TL çarptılar
İzmir'de felaketin boyutu gündüz ortaya çıktı
İzmir'de felaketin boyutu gündüz ortaya çıktı