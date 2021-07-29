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İsmail Saymaz Akit yazarını fena yakaladı

TV100 kanalında yayınlanan Yüz Yüze programında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Gazeteci İsmail Saymaz, Akit gazetesi Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı'yı fena yakaladı.

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