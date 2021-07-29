Anasayfa Video Galeriler Gündem İsmail Saymaz Akit yazarını fena yakaladı İsmail Saymaz Akit yazarını fena yakaladı 29 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 07:57 TV100 kanalında yayınlanan Yüz Yüze programında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Gazeteci İsmail Saymaz, Akit gazetesi Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı'yı fena yakaladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6102353bb6fae93b7f458183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu: ''İstiklal Caddesini kimlikli bir alan haline getireceğiz'' Sosyal medyayı salladı: Eda Taşpınar'dan Mikanos’ta dans şov Antalya'da Vatandaşlar sera ve evlerinin yanmaması için canla başla mücadele ediyor İstanbul'un göbeğinde görüntülenen üniformalı Afganlar tepki çekti Şekil değiştiren UFO kamerada Türkiye'nin tatil cenneti cehenneme döndü! Dumanlar gökyüzünü kapladı! İstanbul'da askeri üniforma giyen Afganlar tartışma yarattı Bilim Kurulu üyesi ''gelmekte olanı'' açıkladı: ''Ya aşı kartı ya da...'' Büyükşen çiftinin cinayet zanlısından olay iddia