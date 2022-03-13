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  4. İsmail Saymaz: ''İktidar yanlısı medya büyütüyor sanıyordum gerçekmiş''

İsmail Saymaz: ''İktidar yanlısı medya büyütüyor sanıyordum gerçekmiş''

Ukrayna'ya giden gazeteci İsmail Saymaz, Halk Tv canlı yayınında, Ukraynalıların Türklere karşı yaklaşımıyla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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