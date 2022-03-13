Anasayfa Video Galeriler Gündem İsmail Saymaz: ''İktidar yanlısı medya büyütüyor sanıyordum gerçekmiş'' İsmail Saymaz: ''İktidar yanlısı medya büyütüyor sanıyordum gerçekmiş'' 13 Mart 2022 Pazar Saat: 22:35 Ukrayna'ya giden gazeteci İsmail Saymaz, Halk Tv canlı yayınında, Ukraynalıların Türklere karşı yaklaşımıyla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622e4778ade5ce2555112227" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gelin arabasından aldığı 20 TL'yi beğenmeyince ise öyle bir şey yaptı ki... İstanbul'da yine çakarlı, lüks düğün konvoyu Yandaş medyanın hedef gösterdiği isim yanıtını düğününde verdi Kara Harp Okulu töreninde Atatürk'ün adının söylendiği an... Tüyler diken diken oldu! ''Atatürk yaşasaydı MHP'de olurdu'' Yeşilçam'ın bir zamanlar en güzeliydi... Havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı Türk uçağı NATO harekatında İstanbul'da eli bıçaklı taksici dehşeti kamerada İstanbul'un ''çılgın kayakçısı'' bu sefer Boğaz'da kaydı