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  4. İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirirne girdi

İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirirne girdi

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Sözcü TV ekranlarında gazeteci İsmail Şen ile hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen arasında hararetli bir tartışma yaşandı. Programda tansiyon bir anda yükseldi ve ikili arasında gerin anlar yaşandı...

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