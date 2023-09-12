Anasayfa Video Galeriler Gündem İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirirne girdi İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirirne girdi 12 Eylül 2023 Salı Saat: 09:05 Güncelleme: 12 Eylül 2023 Salı 09:05 Sözcü TV ekranlarında gazeteci İsmail Şen ile hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen arasında hararetli bir tartışma yaşandı. Programda tansiyon bir anda yükseldi ve ikili arasında gerin anlar yaşandı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ffffa21fc9bf67ee132ec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Libya'yı sel yuttu: 2 binden fazla kişi öldü! İstanbul'da yine silahlı saldırı! Motosiklele gelip ateş açtılar Engelli gencin başına silah dayayıp darp eden 2 Suriyeli tutuklandı Trafikte kadın şiddeti: Önce tartıştı ardından da aracının önünde sürükledi İstanbul çevreyolunda başı boş atlar trafiği birbirine kattı Yolcu uçağında büyük panik! Alevler yükseldi, yolcular tahliye edildi Bir ilimizde hava sıcaklığı 0'ın altına düştü, camları buz tuttu Perseid'in ''ateş topu'', İzmir'de böyle görüntülendi Kaçak göçmenlerden plaja sabah karşı botla çıktı