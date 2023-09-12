İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirirne girdi

Sözcü TV ekranlarında gazeteci İsmail Şen ile hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen arasında hararetli bir tartışma yaşandı. Programda tansiyon bir anda yükseldi ve ikili arasında gerin anlar yaşandı...

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