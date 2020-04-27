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  3. 27 Nisan 2020 00:10

İsmail Saymaz isim de verdi: AK Parti içinde Erdoğan'a rakip çıktı!

Gazeteci İsmail Saymaz, son yaşanan olaylardan sonra Süleyman Soylu‘nun AK Parti tabanında genel başkan Recep Tayyip Erdoğan’a rakip olabilecek pozisyona geldiğini açıkladı.

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