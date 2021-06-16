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  4. İsmail Saymaz'dan canlı yayında Sezgin Baran Korkmaz'a Veyis Ateş çağrısı

İsmail Saymaz'dan canlı yayında Sezgin Baran Korkmaz'a Veyis Ateş çağrısı

Gazeteci İsmail Saymaz KRT TV'de katıldığı Şimdiki Zaman programında Sezgin Baran Korkmaz'a HaberTürk sunucusu Veyis Ateş'e yönelik iddialara ilişkin çağrıda bulundu.

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