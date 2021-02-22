  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 22 Şubat 2021 22:10

İsmail Saymaz'ın canlı yayında Merve Oruç'a sözleri olay oldu

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın katıldığı bir canlı yayında Merve Oruç'a verdiği cevap sosyal medyada olay oldu.

Video Galeri
Esenyurt'ta apartman dairesindeki kaçak hastaneye baskın
Esenyurt'ta apartman dairesindeki kaçak hastaneye baskın
Video Galeri
Erdoğan çifti, Ayda bebek ve ailesini ziyaret etti
Erdoğan çifti, Ayda bebek ve ailesini ziyaret etti
Video Galeri
AK Parti Kongresinde dikkat çeken anlar!! ''Seviyorum seni tamam''
AK Parti Kongresinde dikkat çeken anlar!! ''Seviyorum seni tamam''
Video Galeri
İşte İstanbul'da en çok kaza yapılan yerler
İşte İstanbul'da en çok kaza yapılan yerler
Video Galeri
Buzulun üzerinde sürüklenen çocuklar böyle kurtarıldı
Buzulun üzerinde sürüklenen çocuklar böyle kurtarıldı
Video Galeri
Analistten çarpıcı altın yorumu: ''Ons altın 2075 doları görebilir''
Analistten çarpıcı altın yorumu: ''Ons altın 2075 doları görebilir''
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM