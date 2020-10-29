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  3. 29 Ekim 2020 11:00

İsmail Saymaz'ın canlı yayındaki panik anları

Halk TV'de Özlem Gürses, koronavirüs testinin sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı. Stüdyoda bir anda panik yaşanırken, İsmail Saymaz şaşkınlığını gizleyemedi.

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