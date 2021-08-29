Anasayfa Video Galeriler Gündem İsmail Saymaz'ın canlı yayındaki sözlerine soruşturma İsmail Saymaz'ın canlı yayındaki sözlerine soruşturma 29 Ağustos 2021 Pazar Saat: 22:50 RTÜK, gazeteci İsmail Saymaz'ın Halktv ekranlarında bir kadın hakkında kullandığı ifadeler için program hakkında soruşturma başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612be5030843986b95052893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akşener'de 30 Ağustos mesajı: ''Türkiye, tekrar iyilikle dirilecektir'' Milano'da 15 katlı binada yangın Ankara'da tarihi gün! 106 projenin açılış ve temel atma töreni yapıld Bayraktar Akıncı TİHA'lar sergilendi Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno tatilde şov yaptı Kabil'de yeni patlama Korsan taksi ağı çileden çıkardı! Hiçbir sınır tanımıyorlar AK Partili isim İmamoğlu'nu eleştireyim derken Erdoğan'ı fena vurdu İstanbul'da iğrenç olay! Eşek istismarcısına meydan dayağı