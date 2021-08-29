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  4. İsmail Saymaz'ın canlı yayındaki sözlerine soruşturma

İsmail Saymaz'ın canlı yayındaki sözlerine soruşturma

RTÜK, gazeteci İsmail Saymaz'ın Halktv ekranlarında bir kadın hakkında kullandığı ifadeler için program hakkında soruşturma başlattı.

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