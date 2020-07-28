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  3. 28 Temmuz 2020 09:20

İsmail YK, 20 yaşındaki sevgilisine ilan-ı aşk

Almanya’da yaşayan İsmail YK, bir hayranıyla aşk yaşamaya başladı. Şarkıcı İsmail YK, Dilara isimli hayranıyla aşk yaşadığını Instagram hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.

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