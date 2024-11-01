Anasayfa Video Galeriler Gündem İsmailağa Camii avlusunda silah sesleri İsmailağa Camii avlusunda silah sesleri 01 Kasım 2024 Cuma Saat: 15:31 Güncelleme: 01 Kasım 2024 Cuma 15:31 İstanbul Fatih'te bulunan bir camiye gelen kişi, avluda silahla havaya ateş açtı. Şüphelinin camiye geldiği araç terk edilmiş halde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6724ca10b7b1f2eb4d02cc63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Artvin-Rize yolunda heyelan: Metrelerce kuyruk oluştu Yıllardır üzerinde oturuyorlardı... Tam 1.800 yıllık çıktı İşte Narin cinayetinin sırrını çözecek şema Mehmetçik temizliğe devam ediyor: 15 hain daha etkisiz hale getirildi Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı İstanbul'da dehşet: Damadını öldürüp intihar etti Günlük 2 bin TL yevmiyeyi beğenen olmadı... 60 bin TL maaşla eleman bulamıyor! Hayallerinin peşinden koşan kadın ''yaş 70 iş bitmiş'' diyenleri utandırdı Tam 73 yıllık tarihin saklı olduğu İzmir'deki ''çok özel oda''daki hazine ortaya çıktı