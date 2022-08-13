Anasayfa Video Galeriler Gündem İsmailağacılar yoksulluğun sebebini buldu (!) İsmailağacılar yoksulluğun sebebini buldu (!) 13 Ağustos 2022 Cumartesi Saat: 17:45 İsmailağa Cemaati'nin hocalarından birinin ''Yoksulluğun sebebi günahlardır'' dediği video büyük tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f7b903e156ac3bc31895f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Öfkelenen genç kız ortalığı birbirine kattı ''Şiddet görmüyorum'' dedi ama... Yaptığı işaret üzerine harekete geçildi PKK'nın para kaynağına darbe: Eren Abluka-34 Operasyonu başlatıldı Kafede meydan savaşı gibi kavga İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kaldı! O anlar kamerada Ata Demirer paylaştı: ''Sahillere insan gelip gelmediğini nasıl anlarsınız ?'' Yangın söndürme helikopterine lazerli taciz CNN Türk'ten skandal sansür! Bu kadarına da pesé Türkiye'nin ''parmak bebeği''nden müjdeli haber