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  4. İsmailağacılar yoksulluğun sebebini buldu (!)

İsmailağacılar yoksulluğun sebebini buldu (!)

İsmailağa Cemaati'nin hocalarından birinin ''Yoksulluğun sebebi günahlardır'' dediği video büyük tepki çekti.

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