İsmailağa'dan Erdoğan'a tepki: ''Fetva vermiyoruz!''

AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen İsmailağacılar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın açıkladığı Sosyal Konut Projesi'ne karşı çıkarak "TOKİ’nin uygulamış olduğu bu uygulama caiz değildir." dedi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632823f7cefe4035a42d8d43" allowfullscreen></iframe>