  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İsmailağa'dan Erdoğan'a tepki: ''Fetva vermiyoruz!''

İsmailağa'dan Erdoğan'a tepki: ''Fetva vermiyoruz!''

AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen İsmailağacılar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın açıkladığı Sosyal Konut Projesi'ne karşı çıkarak "TOKİ’nin uygulamış olduğu bu uygulama caiz değildir." dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Afganistan'dan kaçıp Türkiye'ye sığınan Afganlardan şeriat propagandası
TEM'de trafik magandası kamerada
2 Euro ile Türkiye'de neler yediğini paylaştı sosyal medyada olay oldu
LGBT karşıtı mitingte Taliban bayrağı açtılar
Yeni Zigana Tüneli için geri sayım başladı
25 metrekarelik odaya 3 bin 500 lira isteyen ev sahibi ilk kez konuştu
Sinan Engin ve Ertem Şener'den Terim Belgesi'ne Hakan Şükür eleştirisi
Yaşlı adamı döven kişiye dayak kamerada
İstanbul'da tramvay yolunda kaza